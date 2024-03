Ytterligere en mann pågrepet etter skytingen på Tøyen

Mannen ble pågrepet tirsdag kveld, skriver Oslo politidistrikt i en pressemelding onsdag.

Mannen er norsk statsborger, og politiet vil gjennomføre avhør av den siktede i dag.

Den andre personen som er pågrepet i saken, er fortsatt varetektsfengslet i Sverige. Politiet forventer at personen kommer til Norge torsdag. Det vil da bli gjennomført avhør av personen.

Etterforskningen pågår for fullt, og i pressemeldingen skriver politiet at det er for tidlig å konkludere i saken.

– Politiet jobber med flere hypoteser, og vi utelukker ikke at flere kan bli pågrepet i saken fremover, skriver Oslo-politiet.