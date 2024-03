Sveits gir grønt lys til ny Easee-lader

Det sveitsiske tilsynsorganet for markedsovervåking (Esti) fattet beslutningen 14. mars, akkurat ett år etter at det ble innført salgsforbud for Easee Home og Easee Charge i Sverige.

Årsaken var at svenske tilsynsmyndigheter opplyste i februar at de mente produktet ikke oppfyller grunnleggende sikkerhetskrav for ladestasjoner.

Flere europeiske land valgte å gjøre egne undersøkelser av laderne etter det svenske forbudet. Sveits er det første landet som har konkludert i saken etter å ha gjennomgått ny teknisk dokumentasjon.

– Dette er en svært gledelig nyhet og det er en bekreftelse på at produktene nå har dokumentasjon som samsvarer med myndighetenes krav, sier direktør Erik Færevaag i Easee i en pressemelding.