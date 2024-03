Påsketrafikken er i gang – verst blir det på ettermiddagen

Det er ventet kø og trafikk over store deler av landet utover dagen, der det vil ta seg opp mest mellom klokken 12 og utover ettermiddagen, opplyser Vegtrafikksentralen.

– Hvis jeg skulle ut å reise i dag ville jeg nok vært på veien allerede nå eller ventet til tidlig på kvelden, sier trafikkoperatør Mette Brunæs i Vegtrafikksentralen øst til NTB i 7.30-tiden onsdag morgen.

– Påsketrafikken har gått fint fram til nå, men i dag skal siste pulje ut på veiene så vi forventer en del trafikk mellom klokken 12 og klokken 16, sier hun.

– Vær forberedt på forsinkelser

Tall fra de siste to årene viser at onsdag i påskeuka, samt 1. påskedag, er dagene med størst sjanse for forsinkelser på veiene.

– Begge dagene er det størst forsinkelse midt på dagen, rundt kl. 12–14. Venter du med å reise til kl. 16 på onsdagen kan du sannsynligvis kjøre køfritt de fleste steder, råder avdelingsdirektør Nils Karbø i Statens vegvesen i en pressemelding.

– Kjører du midt på dagen på du være forberedt på forsinkelser, særlig rundt de store byene og på de mest populære strekningene og fjellovergangene, tilføyer Karbø.

Han sier imidlertid at forsinkelser i påsken primært er et fenomen i Sør-Norge. I Midt- og Nord-Norge viser tidligere tall ingen forsinkelser disse dagene.

---

Påskeutfarten: Her er det størst fare for kø

* I øst: E6 Oslo–Kløfta, E16 Sandvika–Sollihøgda, E18 Oslo–Asker/Drammen i forbindelse med utfart, og E6 Øyer–Mjøsbrua, Rv. 25 gjennom Elverum, E16 Hønefoss/Sollihøgda–Sandvika i forbindelse med hjemfart. E134 Hokksund – Drammen er også kø-utsatt.

* I sør: E18 Langangenkrysset – Rugtvedtkrysset, Rv. 7 Sokna–Ve-krysset, E134 Rauland–Notodden.

* I vest: E16 Bergen–Voss og E39 rundt Bergen og Stavanger med ferjestrekningene Lavik–Oppedal, Halhjem-Sandvikvåg og Arsvågen–Mortavika.

* I midt: Ferjestrekningen fv. 715 Flakk – Rørvik.

* I nord : Fjelloverganger som er utfartssteder, bl.a. E6 Saltfjellet, E10 Bjørnfjell, E6 Gratangsfjellet og E6 Sennalandet, på grunn av dårlige omkjøringsmuligheter ved uvær eller andre hendelser.

---

Trafikkert ut av byen

Foreløpig lover føret godt for dem som skal legge ut på veien i løpet av dagen.

– På hovedveiene er det stort sett bart og vått, men det kan være enkelte glatte partier. Likevel ser det ut som at føret er ganske greit, sier trafikkoperatør Brunæs.

Hun sier det er ventet mest trafikk på de store utfartsårene E6 nordover mot Lillehammer fra Oslo, Sollihøgda og Hønefoss og på E18 mot Drammen.

– Det er fordi folk skal til fjells, sier hun.

Husk vinterdekk

Føret ser også bra ut på de store fjellovergangene i Sør-Norge. Politiet oppfordrer imidlertid folk til å sørge for at bilen er godt skodd for føret og til å ta seg god tid på vei til hytta og påskefjellet. Over Haukelifjell er det innført kolonnekjøring.

– Det er viktig å golde god avstand på veien og ta tiden til hjelp. Unngår vi stress så kan vi slippe kollisjoner, sier operasjonsleder Inge Landsrød i Sørøst politidistrikt til NTB.

– Vi vet ikke hvor glatt det blir, men det virker foreløpig greit, så får vi håpe at det går bra for alle som skal farte av sted i dag, sier han.

Fortsatt vinterføre

Men selv om våren begynner å vise sine første tegn rundt omkring i Norge, er det viktig å huske at det fortsatt er vinterføre flere steder, understreker Statens vegvesen.

– Selv om det er bare og tørre veier i lavtliggende strøk, er det gjerne snø og vinterføre på fjelloverganger og i høyere strøk, sier Karbø og legger til:

– Vent til over påske med dekkskifte, sørg for at bilen har full tank eller fullt batteri og ta med ekstra klær, mat og drikke. Dette er særlig viktig hvis du skal over fjellet.