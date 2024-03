Tidligere LO-leder Gerd-Liv Valla blir korrupsjonsjeger

Valla er nyvalgt styreleder i Fair Play Bygg i Oslo og omegn, en organisasjon hvor arbeidstaker- og arbeidsgiversiden har gått sammen for å bekjempe korrupsjon og arbeidslivskriminalitet, melder VG.

Opprinnelig hadde 76-åringen tenkt hun skulle lenge seg tilbake og slappe av, men jobben ble for fristende.

– Men noe så spennende kunne jeg ikke si nei til. Dette er et emne jeg har jobbet med og brent for siden jeg jobbet for Gro Harlem Brundtland på Statsministerens kontor i 1990, sier hun til avisen.

Les også: Om «Makta»: – Politikk har liksom blitt hipt! Tenk at kunst kan gjøre dette. Det er nesten litt magisk

Valla var LO-leder fra 2001 til 2007. Før det var hun blant annet justisminister i Jagland-regjeringen og nestleder i LO og LO-forbundet Norsk Tjenestemannslag.

