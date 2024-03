Reis-rabatten på Ruter beholdes ut året, men blir halvert

Det er klart etter at Oslo kommune og Akershus fylkeskommune tirsdag klarte å forhandle fram en løsning på Reis-floken, melder NRK.

– Dette er en gledelig dag for de reisende i hele Ruter-systemet, sier fylkesråd for samferdsel i Akershus, Håkon Snortheim (H), til rikskringkasteren.

Det er imidlertid ikke sikkert at reisende i hovedstaden er enige. Rabatten i sone 1 i Oslo blir dårligere enn den er i dag. Fram til i dag har den vært i snitt 20 prosent, mens den nå blir 10 prosent.

I tillegg blir grupperabatten når inntil fire barn under 18 år reiser sammen med en voksen på kveldstid fjernet. Den beholdes i helgene.

– Utrolig skuffende

MDG er ikke enige i at dette er en gledelig dag for Ruters reisende.

– Dette er utrolig skuffende. I en tid hvor mange sliter med å få endene til å møtes og vi trenger å gjøre det enkelt å veksle mellom kollektiv, sykkel og gange. Først har Venstre og Høyre økt billettprisene, og nå halverer de den utrolige populære rabattordningen på enkeltbilletter som MDG innførte. De vil heller prioritere rådyre og forurensende motorveier, sier gruppeleder Sirin Stav i Oslo MDG i en epost til NTB.

Hun får støtte fra Aps Abdullah Alsabeehg.

– Nå starter de med en utvanning av en veldig god ordning som får flere til å reise med kollektivtrafikken. Og det er første skritt mot en avvikling, sier han til NRK.

SV er glade for at fylkesrådet i Akershus ikke fjerner hele Reis-rabatten, men sier de er skuffet over at de halverer den.

– Vi kan ikke be folk reise kollektivt om det koster skjorta. Akershus har råd til å fortsette med full rabatt på Reis og kutte prisen på månedskort. Problemet til høyresiden er at de ikke flytter en eneste krone til kollektivtransporten, mens de bruker en rekordsum på vei, sier SVs gruppeleder i Akershus, Balder Alvær Olafse, i en epost til NTB.

– Har ikke råd

Snortheim mener det var nødvendig å kutte i ordningen.

– Det handler om den økonomiske handlingsrommet vi har, sier Snortheim til NRK.

– I Akershus har vi rett og slett ikke råd til å kjøre den fulle rabatten, som vi skjønner at folk skulle ønske at vi videreførte, sier han.

Ruter-eierne vil imidlertid forlenge ordningen med billigere månedskort for barn og unge ut året, og månedskortet i sone 1 blir 150 kroner billigere fra 1. september i år, opplyser Akershus fylkeskommune i en pressemelding.

– I stedet for korte priskampanjer i enkelte måneder, gjennomfører vi nå langt mer forutsigbare priskutt til alle som bor i Oslo, sier byråd for miljø- og samferdsel i Oslo, Marit Vea (V), om avtalen.

Ruter-floke

Oslo og Akershus har forhandlet om rabatten en stund, der målet har vært å unngå en delt ordning der Oslo har Reis-rabatt, men ikke Akershus.

Oslo og Akershus eier Ruter sammen, og rabattene skal derfor i utgangspunktet være like i begge fylker.

Rabatten ble innført 16. april i fjor, og var et prøveprosjekt som skulle vare et år. Akershus sa allerede i høst at de ikke ville gi penger til å videreføre ordningen ettersom de har mindre å rutte med enn Oslo.

Ruters eget regnestykke viser at selskapet tapte 250 millioner kroner på rabatten, en kostnad eierne må dekke.

