Ønsker du deg en solfylt ski-påske? Da er det ett sted du bør dra

Ønsker du å bruke påska på å spenne skia fast før du suser ned fjellveggen med sola i ryggen? Eller kanskje du er en av dem som ønsker å sette seg ut i solveggen på hytta med påskekrim og noe godt i glasset?

Da bør du vite at ruskeværet har inntatt Østlandet. Så dersom du vil øke sjansen for «påskesol», bør du begynne ferden nordover.

Hvem får egentlig finest vær i påsken? Det er så mye forskjellig vær at vi meteorologer ikke greier å velge ut ett sted 🤯 Det blir litt av hvert nesten overalt. Fram til helga ser det ut til at Nord-Norge får litt mer sol og mindre nedbør enn de i Sør-Norge 🤓 pic.twitter.com/WaGcoVC3HJ — Meteorologene (@Meteorologene) March 26, 2024

Realt påskevær, i hvert fall fram til helgen

– Troms er kanskje det beste tipset om man vil ha lite nedbør og mye sol, men det er kaldt nordpå, forteller meteorolog ved Meteorologisk institutt, Terje Alsvik Walløe.

Men selv om solen gjemmer seg for store deler av Norge, kan også deler av Midt-Norge, som Trøndelag, forvente sol i starten av påska.

– Men her blir det en del skyer.

Ikke store forskjeller

Det er ikke bare trønderne som får en skyfull påske. For uansett om du befinner seg i Agder, Telemark, på Østlandet eller på fjell i Sør-Norge, kan Walløe fortelle at det kommer til å være mye av det samme været. Titter du opp vil du se skyer, litt nedbør i form av snø, med mulighet for at sola gløtter fram.

– Det er ikke noen store forskjeller fra sted til sted i de områdene. Så i Sigdal, Kongsberg, Norefjell, Geilo og Hemsedal … ja det er ganske mye likt.

Kanskje ikke sol, men snø

Selv om kombinasjonen av snø og sol befinner seg i nord, betyr ikke det at du står på bar bakke dersom du ønsker å stå på ski i Sør-Norge også.

– Det er masse snø i fjellene, sier Walløe.

Så om du er en av de som har staka deg opp til hytta på eksempelvis Hafjell, Hemsedal og Trysil vil du kunne stå på ski selv om det mest sannsynlig ikke er mye sol i sikte. På Hafjell vil det blant annet være mer vinterlig på grunn av de lave temperaturene.

– Det er lavere temperaturer i fjellet generelt sett, så hvis du skal på fjellet må du være forberedt på at det er mer vinterlige forhold.

