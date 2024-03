Kjendiskokk utsatt for svindelforsøk

Gjennom falske profiler på blant annet Facebook har svindlere utgitt seg for å være kjendiskokk Arne Brimi, opplyser Nettavisen.

Der innhenter svindlerne privat informasjon som bankkortdetaljer gjennom falske konkurranser. Den 66 år gamle kokken tar svindelforsøkene på dypeste alvor.

– Jeg tror at jeg har litt troverdighet blant folket, og jeg tror ikke at mange tenker at jeg driver med slikt. Det der avviker veldig fra det jeg står for. Så jeg har vurdert å anmelde hvis det kan hjelpe, forteller Brimi til avisen.

På Instagram har Brimi advart følgerne sine mot de falske profilene.

«Advarsel. Arne er utsatt for forsøk på svindel i hans navn. Det florerer med falske profiler som utgir seg for å være Arne. Ikke trykk på linker og ikke legg igjen informasjon», skriver han i et innlegg.

