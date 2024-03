Stavern-saken: Familien til drapssiktet ber om at siktelsen frafalles før begravelsen

– Tanken på å begrave søsteren vår uten at siktelsen er fjernet og navnet hennes er renvasket, er helt ubegripelig. Hun skulle aldri ha vært siktet til å begynne med, sier en av kvinnens to søstre til VG.

I et lengre intervju med avisen åpner familien opp om hva de tenker etter at kvinnen ble funnet død i et skogsområde i Larvik tidligere i mars. Hun hadde da vært savnet siden savnet siden samboeren hennes ble funnet død i en bolig 2. januar.

Politiet mener mistanken om at hun har drept mannen er svekket. Likevel står drapssiktelsen fortsatt ved lag.

– Det er ingen grunn til at politiet skal gå ut med en siktelse mot søsteren vår. Men jeg forstår at åstedet har vært vanskelig å tolke. Vi har sett bilder derfra, sier søsteren.

Politiadvokat Ole Jacob Garder sier man ikke kommer til å endre kvinnens status som siktet før de har mer informasjon:

– Kompetansen til å treffe en påtaleavgjørelse i en sak hvor noen er siktet for drap er tillagt Riksadvokaten. For at politiet skal kunne sende saken med sin innstilling til høyere påtalemyndighet, er vi avhengig av at de nødvendige rapporter og analyser er ferdigstilt og foreligger i skriftlig form. Det er ennå ikke tilfellet, sier Garder.

Les også: Far siktet for trippeldrap i Ål: – Alt tyder på at ofrene ble skutt mens de sov