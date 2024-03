Havarikommisjonen: Godstoget som sporet av kan ha kjørt på rødt lys

– Vi har fått opplysninger om at det har gått et nødanrop og vi er kjent med at godstoget kan ha kjørt på rødt og at en avledende veksler slo inn, sier avdelingsdirektør Ida Hogganvik Grøndahl i Statens havarikommisjon til VG.

Det var fredag kveld at et godstog med 25 vogner sporet av ved Arna stasjon utenfor Bergen.

Ingen kom til alvorlig skade

Avsporingen skjedde utenfor en 2,2 kilometer lang tunnel ved Arna Stasjon på Bergensbanen.

Ingen kom alvorlig til skade som følge av avsporingen, men lokføreren hadde mindre skader og ble tatt hånd om av helsepersonell.

Lokføreren er siden skrevet ut av Haukeland universitetssjukehus, skriver NRK.

Les også: Skrev bok om livet som fattig: – Lærte tidlig at det lønner seg å holde kjeft

Startet etterforskning

Politiet har startet etterforskning og vil avhøre lokføreren av godstoget som sporet av.

Statens havarikommisjon og politiets krimteknikere har reist til ulykkesstedet lørdag.

– Vi er på stedet med patrulje fremdeles og har hatt vakthold i påvente av at havarikommisjonen og krimteknikere skal være på plass, opplyser operasjonsleder Steinar Hausvik i Vest politidistrikt til TV 2 lørdag.

Politiadvokat Anja Mathisen opplyser at de har flere hypoteser om hvorfor ulykken har skjedd, men kan ikke gå inn på noen av dem. Ingen har så langt fått status som siktet eller mistenkt.

– Vi ønsker et avhør av lokføreren av godstoget og planlegger flere avhør, sier Mathisen.

Les også: Boligbobla vi snakker for lite om

Verre enn fryktet

Toget som sporet av tilhører det privateide togfraktselskapet Onrail.

Daglig leder i Onrail, Henning Aandahl, beskriver skadeomfanget som verre enn fryktet.

– Her opplever vi at utfallet ble ekstra alvorlig fordi avsporingen skjedde ved innkjørselen til tunnelen. Det var flere vogner som traff fjellveggen, og en bråstopp med mye større skader enn det ellers ville ha skjedd, sier Aandahl til NRK.

– Det ble ekstra uheldig og mye verre skader enn vi først fryktet og hadde trodd, legger han til.

Les også: Ekspert om forsikring: – Disse tilbudene sier jeg alltid nei til

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Les også: Eks-general om Putins krig: – Ukraina kommer til å tape