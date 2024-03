Politiet fant bortført Gjøvik-kvinne i Oslo-området

Alle fire ble fengslet fredag for en uke siden, skriver Oppland Arbeiderblad.

De fire mennene, to i 20-årene og to i 40-årene, ble pågrepet i Oslo. Politiet vil ikke si stort om saken, som de ser alvorlig på.

– Vi er en tidlig fase av etterforskningen, sier politiadvokat Fredrik Olsen Lilland.

I kjennelsen fra tingretten kommer det frem at det skal dreie seg om et oppgjør i et kriminelt miljø. Sidra Bhatti fra advokatfirmaet Rogstad er kvinnens bistandsadvokat, men hun sier til OA at hun ikke ønsker å kommentere saken nå.

