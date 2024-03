Nasjonal transportplan: Vil bruke 1.308 milliarder kroner de neste tolv årene

– Vi har måttet skyve på noen av de større prosjektene for å sørge for at vi får aktivitet i hele landet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

– Vi skal bygge nytt der det er nødvendig og ta bedre vare på vi allerede har. I sum får folk og næringsliv en bedre reisehverdag vi nå tar, sier han.

I fremleggelsen av Nasjonal transportplan kommer det fram at regjeringen planlegger å finansiere deler av planen med 100 milliarder kroner i bompenger.

Regjeringens samlede økonomiske ramme på 1308 milliarder kroner blir finansiert med 1208 milliarder i statlige midler. 100 milliarder skal betales av bilistene i form av bompenger.

E18 tatt ut

Ny E18 forbi Sandvika er ute av Nasjonal transportplan. Isteden er det lagt inn i en ny «utviklingsportefølje».

Den såkalte utviklingsporteføljen er de samferdselsprosjektene som ikke er prioritert i Nasjonal transportplan. Dette betyr at prosjektene må bearbeides betydelig før de er aktuelle for å kunne gjennomføres.

Arbeidene pågår allerede for fullt på etappe én av E18 mellom Lysaker og Ramstadsletta, men det har vært usikkerhet om hva som skjer med videre utbygging av motorveien gjennom Bærum og Asker.

17,4 milliarder kroner er brukt på første etappe, skriver Budstikka. Etappe to skal legges i tunnel fra Ramstadsletta, under Sandvika og til Slependen i Asker.

Kostnadene på det strekket er beregnet til å koste i overkant av 15 milliarder kroner.

Utsetter Hordfast

I regjeringens forslag til Nasjonal transportplan kommer det også fram at de vil utsette byggingen av Hordfast.

Regjeringen skriver i sitt forslag til NTP at de vil «vurdere prosjektet ved en senere rullering av porteføljen når handlingsrommet tillater det.». Det skriver Bergens Tidende.

De mener likevel at prosjektet må fullføres.

– Det er bra at regjeringen skyver på Hordfast, men egentlig burde de droppet prosjektet helt, mener Rødts Sofie Marhaug.

Hordfast er en planlagt ferjefri forbindelse på E39 mellom Stord og Os i Vestland. I dag går E39 mellom Os og Stord via ferjesambandet Halhjem–Sandvikvåg. Hordfast er en del av prosjektet Ferjefri E39 med mål om å gjøre hele stamveien på Vestlandet ferjefri.

Nordre Møreakse ikke med

Den nordre delen av Møreaksen er ikke en del av Nasjonal transportplan, som ble lagt fram fredag.

Ifølge samferdselsminister Jon-Ivar Nygård ville denne delen ha kostet 17,7 milliarder kroner.

– Siden vi ikke prioriterer de aller største prosjektene er det også mulig med en mer fleksibel oppfølging av planen.

Ifølge Romsdals Budstikke skal Møreaksen bygges, men prosjektet deles opp i etapper.

Sigbjørn Gjelsvik (Sp), leder for Stortingets transport- og kommunikasjonskomité, opplyser at de vil se på om Statens vegvesen kan starte utbyggingen av Møreaksen fra Molde-sida.

– Da tenker vi oss tunnelen gjennom Molde og vei til Julbøen. Flytting av ferjeleiet fra Molde til Julneset. Og hengebrua fra Julneset over til Otrøya, sier Gjelsvik til avisa.

Prioriterer skipstunnel

Tunnelen som skal ta skipstrafikken forbi det utsatte havområdet utenfor Stad i Vestland, er prioritert i regjeringens forslag til transportplan.

I perioden 2022 til 2024 er det satt av 240 millioner kroner til skipstunnelen, melder Bergens Tidende.

I planperioden er det prioritert ytterligere 3,2 milliarder kroner til prosjektet.

Anbudskonkurransen for prosjektet er planlagt med oppstart i 2024 og ferdigstilling i 2025.

