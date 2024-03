Opposisjonen krever rask innføring av EU-regler om kritiske råvarer

– Høyre, Venstre og KrF er lei av regjeringens somling i arbeidet med mineraler og sjeldne jordarter, sier Høyres Bård Ludvig Thorheim til NTB.

Anført av Høyre legger de borgerlige partiene, unntatt Frp, torsdag fram et forslag der det heter at «Stortinget ber regjeringen implementere EUs lovverk for kritisk råvareforsyning (CRMA) innen utgangen av 2024».

– Norge er blant de mest mineralrike landene i Europa og har potensial til å spille en betydelig rolle i den europeiske mineralindustrien, og dermed legge grunnlaget for større sikkerhetspolitisk uavhengighet, grønn omstilling, økt verdiskaping og lønnsomme arbeidsplasser, heter det i forslaget.

Lei av somling

Thorheim minner om at da regjeringen la fram sin mineralstrategi i fjor sommer, lovet næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) at Norge skulle få opp farten.

– Likevel skjer det ikke stort, hevder han.

Forslaget går nå videre til behandling i energi- og miljøkomiteen. Ambisjonen er at et vedtak skal være på plass før politikerne tar sommerferie.

Dersom forslaget blir vedtatt, vil Stortinget også be regjeringen jobbe for et formalisert samarbeid med Sverige og Finland om mineraler, samt en bred samarbeidsavtale med USA om verdikjeder for 40 mineraler innen batteriproduksjon.

Mineraler fra Norge omfattes nemlig av et unntak fra USAs Inflation Reduction Act (IRA).

Tommel opp

Mandag ga EU-landene en endelig tommel opp for CRMA-direktivet.

Det nye regel skal gjøre EU mindre avhengig av å importere råvarer og mineraler som kobber, nikkel og litium fra land som Kina. Råvarene er viktige i produksjon av blant annet elbiler, solceller og batterier.

EU forbruker i dag rundt 25 prosent av verdens råmaterialer, som kobber, nikkel, magnesium og aluminium. Men bare 3–4 prosent blir produsert i unionen.

Innen 2030 skal EU selv utvinne 10 prosent av de kritiske råvarene, mens 25 prosent skal resirkuleres. 40 prosent av råvarene skal foredles i EU-landene.

– Norge har komparative fortrinn for både mer mineralutvinning på land og mer sirkulærøkonomi, påpeker opposisjonen.

Men for at Norge skal kunne ta del i utviklingen i Europa, må CRMA-regelverket være på plass.

EØS-relevant

Direktivet er allerede merket EØS-relevant. Men EØS-kvernen maler til tider langsomt, og det kan ta flere år før et EU-regelverk blir innført i Norge.

Per i dag har Norge et etterslep på 438 EU-rettsakter som ikke er innlemmet i det norske lovverket.

Regjeringens mineralstrategi omfatter blant annet et hurtigspor for å behandle gruvedriftstillatelser.

I tillegg har regjeringen åpnet for gruvedrift på havbunnen i fjor høst. Men havbunnsmineraler er EU – enn så lenge – svært kritisk til.