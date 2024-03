HBO Max og Discovery+ slått sammen

Det kunngjorde Warner Bros. Discovery torsdag ettermiddag. Den nye strømmetjenesten tilbyr innhold fra HBO Max og Discovery+ samlet på ett sted.

– Max samler anerkjente serier og filmer som «House of the Dragon» og «Wonka», ikoniske sportsbegivenheter som OL i Paris 2024 og Roland-Garros, og lokale titler som «71° nord», «Kongen befaler» og «Neste sommer», sier leder av Warner Bros. Discoverys nordiske virksomhet, Christina Sulebakk.

Hun tror at med bredden av innhold fra ulike plattformer og kanaler sømløst samlet et sted, vil den nye strømmetjenesten kunne bli en «gamechanger».

Eksisterende HBO Max-abonnenter får beholde sine nåværende profiler og strømmehistorikk. Noen av sportsbegivenhetene krever riktignok et tilleggsabonnement, men ikke OL i Paris. Måneden etter lanseringen kommer premieren på andre runde av «House of the Dragon», er noe av det som fremkommer i pressemeldingen.

