Entreprenør har saksøkt Bane Nor for 300 millioner kroner

Selskapet mener de har et utestående krav på 300 millioner kroner, skriver Teknisk Ukeblad.

Det skal gjøres en enorm jernbaneutbygging i Moss de neste årene, men i 2021 ble det oppdaget store mengder kvikkleire i sentrum.

Dermed fjernet Bane Nor sentrumsdelen av kontrakten fra det pågående prosjektet. De mente at kontrakten nå var basert på helt andre forutsetninger enn før. Mossia og Bane Nor inngikk den gang en avtale om 300 millioner kroner for avbestillingen.

Fungerende prosjektdirektør Eirik Harding Hansen i Bane Nor bekrefter at rettssaken gjelder denne avtalen, men også andre forhold knyttet til arbeidet i Moss. Han ønsker ikke å gå i detalj om hva uenighetene dreier seg om.

– Men det ligger i sakens natur at vi er uenig i berettigelsen av kravene, sier han.

Det er planlagt rettssak i Oslo tingrett i starten av 2025. Før den tid skal partene stille til rettsmekling for å se om de kan bli enige uten rettssak.