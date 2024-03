Palestina-aksjonister båret vekk fra Stortinget

Oslo-politiet opplyste til NTB at aksjonistene sto på Løvebakken og på baksiden av Stortinget, de to viktigste inngangene til bygget.

– Vi er på stedet med enheter og går i dialog med kontaktpersoner, sa operasjonsleder Anders Aas i 8.15-tiden onsdag.

Halvannen time senere blir aksjonistene båret vekk av politiet.

Aksjonistene har sendt en epost til NTB hvor de redegjør for en rekke krav, som at de folkevalgte skal gjøre det ulovlig å importere varer fra virksomheter på okkuperte områder. De ønsker også at det skal bli ulovlig for oljefondet å investere i selskaper knyttet til bosetninger.

