Mann dømt til 21 års forvaring i overgrepssak på Vestlandet

Av Alexander Vestrum/NTB

I samme sak er en kvinne i 40-årene dømt til 18 års fengsel.

Samtidig er en mann i 20-årene, som er storebroren til barna, dømt til ti års fengsel, og nabomann i 30-årene dømt til tolv års fengsel.

«I stor grad var begge foreldrene sammen om overgrepene, og storebroren var også med på en del av de felles overgrepene. I tillegg begikk foreldrene overgrep mot begge barna hver for seg», heter det i den 65 sider lange dommen.

– Smertefullt og krenkende

«Det er tale om særdeles grove og omfattende seksuelle overgrep over lang tid, med til dels sadistisk preg. Flere av overgrepene har skjedd på en smertefull og særlig krenkende måte», lyder det.

For faren finner rettene det skjerpende at han var familiens overhode og at han skal ha utnyttet dette til fulle.

«Han bygde opp en egen virkelighet innad i familien og lærte barna opp til å tro at de ikke kunne stole på noen ute i samfunnet», skriver retten, som ikke finner noen formildende omstendigheter for faren.

Anker

Ifølge BT og NRK anker mannen i 50-årene dommen.

– Vi registrerer at påtalemyndigheten har blitt trodd på alt som de har lagt ned påstand om. Min klient er veldig skuffet over at retten har bygget på et faktum som han ikke kjenner igjen, sier forsvarer Jan Henrik Høines til BT.

Alle de fire har nektet straffskyld under saken.

– Jeg registrerer at retten har fulgt aktoratets syn på saken. Dommen stemmer med aktoratets påstand. Ellers har jeg ikke fått lest dommen og vil vente med å kommentere mer utover det, sier aktor, statsadvokat Ellen Cathrine Greve, til NRK.

Allerede planlagt anke

Gulating lagmannsrett har allerede planlagt ankesak fra september til desember i år, melder kanalen.

Etterforskningen av foreldrene til to av barna, og nabomannen, som er far til det tredje barnet, ble opprettet høsten 2020. Da hadde barnevernet og politiet mottatt flere varsler fra flere personer i en kommune på Vestlandet. Sommeren 2021 ble foreldrene pågrepet.

Storebroren ble siktet og varetektsfengslet i saken i februar, men ble senere løslatt. I juni tok statsadvokaten ut tiltale mot storebroren for grove overgrep mot småsøsknene sine fra de var helt ned i småbarnsalderen.