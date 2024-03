Frp vil opprette egne verstingskoler

Himanshu Gulati, som er utdanningspolitisk talsperson i Frp, sier han mener det haster å opprette egne tilbud for voldelige elever. Utspillet kommer etter at det tirsdag ble kjent at tre av fire skoler som blir kontrollert av Arbeidstilsynet, får refs for manglende voldsforebygging.

– Dette er en varslet katastrofe. Tallene understreker alvoret, sier Gulati til Klassekampen.

Gulati sier poenget ikke er straff, men å sørge for bedre vilkår for de som er igjen i klasserommet. Forslaget ligger til behandling i utdanningskomiteen på Stortinget.

– Vi vil etablere egne tilbud for de mest utagerende elevene, av hensyn til de andre elevene i klasserommet og læreren. De fortjener et rolig og alminnelig klassemiljø. Men også for elevene med utagerende atferd, som åpenbart trenger en særskilt oppfølging, sier Gulati.

Tirsdag presenterte Klassekampen en gjennomgang av alle tilsyn Arbeidstilsynet hadde i Skole-Norge i 2023 og så langt i 2024. 76 prosent av skolene får ulike pålegg knyttet til manglende forebygging av trusler og vold mot lærere.

