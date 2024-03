Nokut-direktøren frykter politikerne ødelegger tilliten til høyere utdanning

– Personlig har det gjort sterkt inntrykk å lese om disse sakene. Jeg har spurt meg selv om det går an at tekstlikhet som det slipper igjennom og lurt på om systemet ikke fungerer som det skal overalt. Samtidig er dette enkeltsaker, og vi har ingen grunn til å tro at det er mer enn det, sier administrerende direktør Kristin Vinje i Nokut til Khrono.

Nokut er Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen. Vinje tar nå til orde for en evaluering av mastergrader som den helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) har tatt.

– Nokut gjør evalueringer for å bedømme kvalitet, og vi har ikke gjort noen evaluering av kvaliteten på disse executive masterprogrammene tidligere. Dette er et ganske nytt konsept i utdanningsfaunaen som har vokst fram, og det kan være nyttig å se på positive og negative erfaringer.

Samtidig mener hun at det ikke er en helsvart situasjon, og at universitetene og høyskolene er bedre på kvalitetssikring av studiene enn tidligere.

