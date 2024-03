Politiet vil løslate de tre siktede i Stian Hole-saken

Politiet har etterforsket drapet siden juni 2023 med store ressurser.

– Mistankegrunnlaget mot de tre siktede er ikke svekket, og det er fortsatt skjellig grunn til mistanke om at de siktede er involvert i drap eller medvirkning til drap på Stian Hole, sier politiadvokat Torje Imøy i en pressemelding.

Hole ble sist sett på Storjord i Hamarøy kommune i Nordland onsdag 7. juni. 41-åringen er ikke funnet.

De tre siktede har nektet straffskyld helt siden de ble pågrepet den 29. november. Mennene er siktet for drap eller medvirkning til drap.

Politiets vurdering er at mennene ikke lenger kan forspille bevis.

– Det må etter gjeldende rett foreligge reell, konkret og nærliggende fare for at det vil forspilles bevis. Ettersom politiet har foretatt mange taktiske og tekniske etterforskningsskritt, herunder flere hundre vitneforklaringer og beslag, så kan man ikke innestå for at vilkårene for fortsatt varetektsfengsling er oppfylt, opplyser politiadvokaten.

De siktede løslates fra varetekt på onsdag.

