Osloskolen fjerner all reklame fra digitale enheter

– Vi ønsker så langt det er mulig at skolen skal være en reklamefri skole, og vi er opptatt av at elever ikke blir utsatt for kommersielt press i skolehverdagen, sier Marte Gerhardsen, direktør i Osloskolen.

Fra før er tilgangen til sosiale medier, Youtube og nettsider med spill sperret. Nå blir de gjenværende sidene elevene har tilgang til strippet for reklame.

– Vi jobber kontinuerlig med å sikre at elevene kan bruke nettbrett og PC på en mest mulig hensiktsmessig og trygg måte. Vi ønsker både å beskytte elevene mot skadelig innhold og sørge for at elevene ikke møter mange forstyrrelser i timen, sier Gerhardsen.

Foreløpig skal dette filteret kun brukes i grunnskolen, men i pressemeldingen fra Oslo kommune utelukkes det ikke at filteret kan innføres på de videregående skolene etter hvert.

Les også: Vil forby heldigitale skoler: – Kan ikke ha det sånn

Les også: Skjermbrukutvalget mener elever bør lese mer på papir

Les også: Høyres kunnskapsvegring

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen