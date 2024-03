Norsk økonomi vokste 0,4 prosent i januar

Av Kenneth Kandolf Haug/NTB

Varehandelen og strømnæringen trakk opp, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Veksten i januar kom etter en nedgang måneden før. Sett i stort er det underliggende bildet at økonomien utvikler seg tilnærmet flatt, slik den har gjort det siste året, sier seksjonssjef for nasjonalregnskapet Pål Sletten.

Husholdningenes konsum gikk ned 0,4 prosent, trukket ned av et fall i bilkjøp.

Sesongjustert

– Uvanlig mange kjøpte biler under koronapandemien og i slutten av 2022. I tillegg er bilkjøp lettere å utsette enn mye annet konsum nå når levekostnadene er høye, sier Sletten.

Tallene er sesong- og kalenderjustert. Siden desember er en måned med mange fridager, men også mye julehandel, er det vanligvis mye svingninger i noen tall, som kan føre til ekstra usikkerhet rundt den økonomiske utviklingen.

Fiske og fangst trakk også ned, i tillegg til at husholdningenes boliginvesteringer fortsatte å falle. Samtidig vokste bygg- og anleggsvirksomheten litt i januar. Det var stort sett flat utvikling blant tjenestenæringene og industrinæringen.

Renta blir trolig liggende

Bankenes analytikere tror dette er nok et tegn på at renta blir liggende der den er fram til desember.

– I rentebanen fra desember var det 80 prosent sannsynlighet for kutt i tredje kvartal, og 100 prosent i fjerde kvartal. Vi tror sannsynligheten for tredje kvartal er redusert, og at Norges Bank potensielt også kan åpne for at rentekuttet skyves til neste år, sier seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken Capital Markets til Dagens Næringsliv.

– Dette er i utgangspunktet et positivt tall på økonomien og bitte liten oppgang i januar (0,4 prosent). Isolert sett trekker dette derfor rentebanen ørlite opp, og det er høyere enn Norges Banks prognoser. Det kan bidra til at rentetoppen varer lenger, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank.

