NHO advarer mot for høy lønnsvekst i service- og handelsbransjen

– Gjennomgående for våre bransjer er vekst i tjenester, men med fallende marginer. Dette er en helt annet bilde enn for industri og byggenæringen, sier administrerende direktør i NHO Service og Handel, Anne Cecilie Kaltenborn.

Hun mener de vil skade flere bedrifter dersom lønnsveksten blir for høy.

– Lønnsoppgjøret blir derfor svært viktig for våre medlemmer. En høy lønnsvekst vil få langt større konsekvenser i våre bransjer som er arbeidsintensive og har lave marginer, forteller Kaltenborn.

Under mandagens presentasjon av bransjerapportene for de seks bransjene i NHO Service og Handel kom det fram at flere bedrifter sliter, allerede før lønnsoppgjøret.

– Det vi ser er at marginene har blitt svekket etter kostnadssjokkene i utgangen av pandemien. En av tre bedrifter innenfor kantinedrift, renhold og vaktmestertjenester gikk med underskudd i 2023, sier den administrerende direktøren.

Kjell Werner: Lønnsforhandlingene: Spillet om lommeboka er i gang