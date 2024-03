Kjerkol tror samfunnstjeneste kan løse oppgaver i helsevesenet

All ungdom må gi ett års obligatorisk samfunnstjeneste for landet, foreslår Stavanger Ap. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun har frontet forslaget som Ingvild Kjerkol er helt enig i, skriver VG.

Kjerkol vil at alle norske ungdommer skal gjennomføre et pliktår for samfunnet. Hun sier at mange kan jobbe i helsevesenet som et alternativ til militæret.

– Vi diskuterer allmenn verneplikt fordi Forsvaret trenger mer personell. Utfordringen med å ta vare på hverandre er også stor. Det handler om å mobilisere samfunnets ressurser på en klok måte, sier helseminister Kjerkol til VG.

Kjerkol sier at det finnes flere oppgaver i helsevesenet som ungdommer kan løse i et pliktår.

– Flere deler av helsetjenesten tar i bruk serviceverter og matverter, slik at de som har helsefaglig kompetanse får brukt den mest mulig i møte med pasientene, sier hun.

