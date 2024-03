Artist ble kjent utilregnelig etter vold mot NRK-profil – ber om opphør av psykisk helsevern

Det var 24. januar 2020 at den mannlige artisten i 20-årene utsatte den kjente NRK-medarbeideren for grov vold.

NRK-profilen ble påført brudd i venstre kinnbein og måtte få satt inn en titanplate. I tillegg fikk han en skade på en følelsesnerve i ansiktet.

De sakkyndige som undersøkte artisten mente at han var utilregnelig på gjerningstidspunktet og at han har diagnosen paranoid schizofreni. I oktober 2021 dømte Oslo tingrett mannen til tvungent psykisk helsevern for grov kroppsskade.

I slutten av mars i fjor ba artisten om opphør av reaksjonen, men påtalemyndigheten motsetter seg dette, kommer det fram av en tiltalebeslutning som er tatt ut.

Oslo tingrett skal behandle saken torsdag og fredag i neste uke.

– Jeg skal snakke med ham til uka, og vil ikke kommentere saken utover det nå, sier artistens forsvarer Marit Lomundal Sæther til NTB.