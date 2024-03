Tulip salami tilbakekalles etter funn av metallbiter: – Kan være skadelig

For Tulip Salami 200 gram tilbakekalles produktene med best før datoer: 14.06.2024, 15.06.2024, 25.06.2024, 27.06.2024 og 05.07.2024. Produktene selges i butikkene til Norgesgruppen, Coop, Rema 1000 og Oda.

For Tulip Salami 125 gram tilbakekalles produktene med best før datoene 11.06.2024 og 14.06.2024. Produktene selges i butikkene til Coop og Norgesgruppen.

– Årsaken til tilbakekallingen er funn av et fremmedlegeme av metall. Det er små fragmenter som i ytterste konsekvens kan være skadelig for våre kunder når man spiser produktet, skriver Danish Crown i en pressemelding.

Ifølge selskapet er det snakk om noen små biter i noen pakker. De skriver videre at de tar problemet svært alvorlig og at de beklager for ulempene det kan medføre for kundene.

Forbrukere som har kjøpt produktene oppfordres «på det sterkeste» til å returnere dem til stedet der de ble kjøpt for å få full refusjon eller bytte i ny vare.