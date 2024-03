Nytt vedtak: Fitjar kommune vil kun ta mot ukrainske flyktninger

I kommunestyremøtet i Fitjar torsdag, ble det vedtatt at kommunen kun skal ta imot flyktninger fra Ukraina.

– Vi vedtok å ta imot 25 flyktninger, og alle skal være ukrainske, sier ordfører Wenche Tislevoll (H) til NRK fredag.

Statsforvalteren i Oslo og Viken har varslet at de skal undersøke om et tilsvarende omstridt vedtak i Drammen 13. februar er lovlig. Her er det ikke kommet noen konklusjon.

Men Fitjar kommune er sikre på at de har loven på sin side. Vedtaket ble fattet basert på en utredning fra administrasjonen der det påpekes at man er nødt til å ta hensyn til kommunens kapasitet og størrelse. Kommunen som ligger på nordsiden av øya Stord og har vel 3000 innbyggere.

– Det gjør en stor forskjell å skulle ta imot 25. Det er utfordringer og press på helsetjenester, bosetting, barnehage og skole, og det er mye oppfølging som kreves, sier Anne Økland etatssjef for helse og omsorg i Fitjar.

– Med tanke på de begrunnelsen mener vi at dette vedtaket vil være gjeldende i en eventuell lovlighetskontroll, sier Økland.

Fitjarposten og Sunnhordland var først med å omtale vedtaket i Fitjar.

Les også: Rapport: Flyktninger fører til helsekrise i kommunene