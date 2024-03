Norge har gitt beskyttelsesutstyr til grensemyndighetene i Ukraina

Bakgrunnen for dette økt fare for alvorlige atomhendelser og for tyveri og smugling av radioaktivt materiale i Ukraina, skriver Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) i en melding til NTB.

Grensekontrollmyndighetene i Ukraina, som undersøker personer og varer som forflyttes over grensen, har etterspurt beskyttelsesutstyr som de kan bruke dersom de oppdager radioaktivt materiale.

– Norge leverte nylig 350 sett med beskyttelsesdrakter, overtrekksdresser, gassmasker, hansker og sko-overtrekk. Prosjektet er finansiert av regjeringens atomhandlingsplan, som i flere år har bidratt til å styrke atomsikkerheten i Ukraina, sier DSA-direktør Per Strand.

Norge økte støtten til atomsikkerhet i Ukraina med 250 millioner kroner i fjor.

– Det er veldig viktig å redusere risikoen for at radioaktivt materiale kommer på avveie, sier utenriksminister Espen Barth Eide (Ap).

– Støtten er viktig for å redusere faren for uhell og hendelser som kan føre til radioaktive utslipp. Dette bidrar også til å trygge oss her hjemme, legger han til.

