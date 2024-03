Mann siktet for drapet på sin egen bror i Nord-Odal

Politiet fikk melding om en hardt skadd mann på i en hyttegrend i Austvatn i Nord-Odal klokken 23.30 torsdag kveld. Mannen i 40-årene ble erklært død da nødetatene kom til stedet, opplyste Innlandet politidistrikt fredag.

Fredag ettermiddag ønsker ikke politiet å svare på spørsmål om saken, og opplyser til NTB at det kommer en oppdatering om saken i løpet av helgen.

Politiadvokat Christine Lundstein tidligere på dagen til Glåmdalen at det var siktede selv som varslet AMK om hendelsen.

VG og Aftenposten får opplyst at de to mennene er brødre. Politiet vil ikke kommentere denne opplysningen, men kaller det i stedet «en tett relasjon».

Obduseres

– Vi har startet drapsetterforskning og er i gang med kriminaltekniske undersøkelser og innhenting av avhør. Mannen som er funnet død, vil bli obdusert, og vi kan per nå ikke si noe om dødsårsak, sier politiadvokat Lundstein.

Politiet sier de har gjort flere beslag i hytta. Det er ikke avklart om eller når den siktede mannen skal fremstilles for varetektsfengsling. Politiet ønsker heller ikke å si om siktede er avhørt.

De to mennene er begge registrert bosatt på Romerike, ifølge NRK. Begge er kjent for politiet, skriver VG.

Les også: Mann pågrepet etter funn av død mann i Nord-Odal

Rundspørring

Politiet gjennomførte en rundspørring i hytteområdet natt til fredag og banket på dørene til hyttenaboer.

Mannens forsvarer, advokat Petter Bonde, opplyser til NTB at han ikke har noen kommentar på nåværende tidspunkt. Det ikke kjent hvordan den siktede mannen stiller seg til siktelsen.

Fredag formiddag var krimteknikere ved hytta for å gjøre undersøkelser av åstedet. Politiet har også sperret av et området rundt eiendommen, samt hengt opp en presenning for å hindre innsyn.

Massivt politioppbud

Det var ved 3-tiden natt til fredag at politiet i Innlandet opplyste at det hadde skjedd en alvorlig voldshendelse i området.

Glåmdalen beskrev et massivt politioppbud på stedet, med tungt bevæpnede politifolk og hundesøk i området. En luftambulanse og et politihelikopter var også på stedet.

Ifølge avisen ble en person i hvit kjeledress ført inn i en politibil og kjørt vekk natt til fredag.

Les også: Drapssak i Halden kan bli henlagt – til tross for tilståelse