Derfor er det alltid bråk i Trøndelag Ap

– Bråket og konfliktene var der også før Trond Giske forlot rikspolitikken, sier politisk redaktør Siv Sandvik i Adresseavisen til NTB.

Hun tegner et bilde av et fylkeslag som fortsatt ikke har leget sårene fra sammenslåingen mellom Nord- og Sør-Trøndelag Ap før Trøndelag ble et fylke i 2018, i tillegg til at de har en av norsk politikks mest splittende personligheter som medlem.

– Giske har alltid stått sterkere i Trøndelag enn for eksempel i Oslo, men han er omstridt også her.

Sandvik viser blant annet til en meningsmåling Norstat gjorde for Adresseavisen og NRK kort tid etter at Trondheim Ap holdt sitt årsmøte i februar. Velgerne i Trondheim er svært delt i synet på den tidligere Ap-nestlederen.

Selv blant dem som allerede stemmer Arbeiderpartiet, er det kun litt over 30 prosent som sier Trond Giske gjør det mer sannsynlig at de stemmer på partiet ved neste valg. Blant befolkningen som helhet, er over 40 prosent som sier han gjør det mindre sannsynlig.

Står i sentrum

Like fullt er det Trond Giske som blir sentrum for oppmerksomheten på årsmøtet i Trøndelag Arbeiderparti lørdag og søndag. Han står ikke på valg selv – men det gjør derimot de to nominasjonskomiteene som skal finne fram til stortingslistene til Arbeiderpartiet i Nord- og Sør-Trøndelag valgkrets. Giske har åpnet for å gjøre comeback på Stortinget, der han satt fra 1997 til 2021.

Styret i Trøndelag Ap har innstilt Roar Aas som leder av nominasjonskomiteen for Sør-Trøndelag. Han er kommunalråd i Trondheim og tidligere gruppeleder i bystyret. Men Arbeiderpartiet i hjembyen har likevel valgt å foreslå to andre navn istedenfor: lokallagsleder Pål Sture Nilsen og Hanne Moe Bjørnbet, skrev Adresseavisen i forrige uke.

Denne saken knyttes opp mot Trond Giske i og med at Aas var blant flere profilerte politikere som ytret seg kritisk til maktspill i kulissene fra Trond Giske under årsmøtet i Trondheim Arbeiderparti.

– Utfordrende å forholde seg til

Det som skjer i Trondheim, spiller en stor rolle i Trøndelag. Over fire av ti trøndere er bosatt i Trondheim, og Ap har tradisjonelt vært store i kommunen. Det var også i hjembyen Trondheim at Trond Giske ble leder i Nidaros Sosialdemokratisk Forum, et lokallag i Trondheim Ap, høsten 2021. Siden har det vokst fra 16 medlemmer til partiets klart største lag, med noe i nærheten av et flertall i medlemsmassen i Trondheim. Det preger partiarbeidet i Trondheim, og dermed også i Trøndelag.

– Deler av partiet mener Nidaros er utfordrende å forholde seg til. Det har blitt uttrykt som at resten av partiet nærmest holdes som gissel. Nidaros-medlemmer opplever på sin side at de blir sett ned på, og ansett som stemmekveget til Trond Giske, sier Sandvik.

På årsmøtet til Trondheim Ap i februar ble det mistillitsforslag mot leder Gunn Elin Høgli, som ble erstattet av Sture Nilsen. I et intervju med Adresseavisen onsdag går Høgli langt i å antyde at Giske lenge hadde planlagt å kaste henne, selv om selve mistillitsforslaget kom fra et annet lokallag.

Organisasjonsbygger

Sandvik påpeker at Giske har et ry på seg som organisasjonsbygger, noe som etterlyses av mange i partiet. I 2023 mistet Arbeiderpartiet makten i både Trondheim og Trøndelag for første gang på 20 år.

– Giske verver, han holder foredrag og så videre, sier hun.

Det mange ikke setter like stor pris på er det påfølgende persondramaet.

– Det oppleves som veldig fortvilende. Opposisjonstilværelse kunne vært et utgangspunkt for fornyelse av organisasjonen. Istedenfor er de tilbake til intern strid og bråk, og snakk om person istedenfor politikk, sier Sandvik.

Kjendis

Adressa-redaktøren kaller Trond Giske en av norsk politikks største kjendiser.

– Så fort Giske nevnes, blir riksmediene interessert. Hans fall var et av de mest spektakulære som norsk politikk har sett, og comebacket han er i ferd med å gjøre likeså. Han har bygd opp maktbasen sin ved å lykkes med grasrotarbeid og verving av medlemmer.

Ingvild Kjerkol er både helse- og omsorgsminister og fylkesleder i Trøndelag Ap – altså har hun en av de tyngste statsrådspostene sammen med å være leder for det største fylkeslaget i det største partiet.

– Det tar mye fokus å være helseminister. Heldigvis har fylkesstyret vært bredt sammensatt. Det fylkesstyret som nå er anbefalt har bred kompetanse og nestledere som kan ta stort ansvar, og som leder har jeg stor tillit til dem rundt meg, sier hun til NTB.

– Ikke mye drama

Det er ikke Sandvik nødvendigvis enig i.

– Hvis grasrota i eget fylke vil kritisere regjeringen, er det vanskelig for henne å målbære den kritikken. Det er veldig krevende å håndtere rollene samtidig. Mange har tatt det opp, at Ingvild ikke har gjort en dårlig jobb, men har begrenset tid til å drive organisasjonsbygging.

Kjerkol sier hun forventer et årsmøte der politikken står i sentrum. Hun er heller ikke enig i påstanden om at det er mye drama i Trøndelag Ap.

– Det har ikke vært så mye drama rundt Trøndelag, du sikter nok til møtet i Trondheim. Det er jo konflikter vi blir berørt av, og som må løses, så Ap kan være et godt redskap for innbyggerne i Trondheim, sier en ordknapp helseminister.

