Store problemer for helikoptertypen som styrtet utenfor Bergen

– Både CHC og Bristow har fortalt oss at situasjonen er kritisk, sier tilsynsdirektør Svein Johan Pedersen i Luftfartstilsynet til Bergens Tidende.

Produsenten Sikorsky har varslet sine kunder om at de forlenger levetiden for en komponent som sørger for at vitale deler på helikopteret, ikke iser ned, slik som rotorene.

Hittil har disse delene blitt skiftet ut etter 1250 flytimer. Nå forlenges dette til 1500 flytimer. Luftfartstilsynet har godkjent forlengelsen på flere helikoptre.

Verken Forbundet Industri eller fagforbundet Safe har vært klar over dispensjonene, ifølge BT.

I slutten av februar styrtet et Sikorsky S-92-helikopter fra Bristow i sjøen utenfor Sotra med seks personer om bord. En 61 år gammel kvinne omkom i ulykken.

Luftfartstilsynet ble informert like før ulykken skjedde om at ni av Bristows 30 helikoptre av samme type var ute av drift og sto på bakken. Hvor mange som var parkert på grunn av reservedelsmangel, er uklart. Bristow ønsker ikke å kommentere noe rundt helikoptrene.

Statens Havarikommisjon er klar over situasjonen, men har sagt at spørsmålet om reservedelene foreløpig ikke er en sak, siden ulykken så langt ikke kan forklares med teknisk svikt.

