Jente skadd på skoletur – hentes av redningshelikopter

Politiet fikk melding klokken 13.57 om at de to jentene hadde gått seg bort i området ovenfor Bjørkedokk.

«Den ene jenta har falt og skadd seg. Alle nødetater er på stedet, og redningshelikopter er straks på stedet», skriver politiet på X, tidligere Twitter, klokken 14.40.

Redningsleder Andreas Bull ved Hovedredningssentralen for Sør-Norge forteller til Drammens Tidende at det er snakk om en fallskade.

– Et redningshelikopter fra Rygge er på vei, sier han, og opplyser at det er politiet som leder aksjonen.

Bull hadde ved 14.30-tiden ikke oversikt over skadeomfanget. Ved 15-tiden var redningshelikopteret SAR Queen fortsatt i luften over Svarttjern, nord for Krokstadelva.