Der skal de fremføre albumet «Hugger Mugger» i sin helhet, i tillegg til kjente låter fra hele karrieren. Konserten blir en markering av at det er 30 år siden albumet kom ut.

– Når albumene jubilerer så tenker man «shit, er det virkelig 20 år siden?», men denne gangen klarte vi å samle oss for å feire det kanskje viktigste fotavtrykket til The September When, sier Abel til Stavanger Aftenblad.

The September When ble gjenforent for andre gang i 2019, men har ikke spilt konserter siden 2021.