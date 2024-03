Forventet levealder tilbake til nivå før pandemien

Forventet levealder for nyfødte økte i fjor med 0,5 år for menn og 0,3 år for kvinner i 2023 sammenlignet med året før, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Dermed er forventet levealder nå 81,4 år for menn og 84,6 år for kvinner, som er nesten helt på linje med 2019.

– Forventet levealder er nå tilbake på samme nivå som før pandemien, men det betyr at vi på sett og vis har «mistet» den sedvanlige økningen vi har sett langt bakover i tid. Om vi noen gang vil hente inn den tapte levealdersøkningen er et åpent spørsmål, sier SSB-demograf Anders Sønstebø.

Samtidig døde det 43.803 personer i Norge i fjor, over 2000 færre enn året før. Det er likevel 3000 flere enn nivået som var i perioden 2015-2020, ifølge SSB.

