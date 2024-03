– Dette er en svært alvorlig sak og en stor belastning for pasienter, pårørende og etterlatte. Dette beklager vi på det sterkeste, sier administrerende direktør i Helse Bergen, Eivind Hansen, til BA.

Helse Bergen får et forelegg på 1,8 millioner kroner. Helse Stavanger, som koordinerte studien, får et forelegg på 2,7 millioner kroner, skriver Aftenbladet.

I den nasjonale kreftstudien Norwait ble pasienter som hadde fått strålebehandling, fulgt opp for å se om det var nødvendig med operasjon. Alle universitetssykehusene deltok i studien som totalt inkluderte 95 pasienter med tarmkreft.

To og et halvt år inn i studien ble det avdekket at over halvparten av de 31 pasientene som var inkludert fra Haukeland sykehus, hadde fått gjenvekst av kreftsvulster mens de var med i studien.

Saken har allerede vært behandlet av Statens helsetilsyn, som konkluderte med at både Helse Bergen, Helse Stavanger og prosjektlederen fra Stavanger universitetssjukehus har brutt kravet om forsvarlighet i medisinsk forskning.

– Dette er først og fremst en svært alvorlig sak og en stor belastning for pasientene som har vært en del av denne studien, og som ikke har blitt fulgt opp slik de skulle, sier sykehusdirektør Helle Schøyen i en uttalelse på nettsidene til Stavanger universitetssjukehus.

