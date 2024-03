Forfatteren og miljøforkjemperen Sidsel Mørck er død

Mørck gikk bort tidligere i mars etter lang tids sykdom, og etterlater seg et omfattende forfatterskap med både diktsamlinger, novellesamlinger, romaner og barnebøker – noen av dem i verseform. Hun var også en aktiv debattant i mediene.

Hun mottok en rekke priser, både for sitt forfatterskap og for sitt sterke engasjement, ikke minst for miljøet. Så sent som i 2013 fikk hun Ossietzky-prisen, som gis til personer som har gjort en «fremragende innsats for ytringsfriheten». I begrunnelsen het det:

«Sidsel Mørck har stått ved sine hovedkampsaker, miljøvern og kvinnesak, gjennom skiftende tider og med varierende oppslutning og interesse. Det skal mot og utholdenhet til for å stå i kampen så lenge».

Blant dem som hyllet Mørck da hennes bortgang ble kjent, er Zola-prisen, som hun i mange år satt i styret for, og Besteforeldrenes klimaaksjon – som i sitt minneord fastslår at «hennes livslange miljøengasjement har betydd mye for mange».

Mørck debuterte i 1967 med en diktsamling, og allerede i 1969 kom det første «miljødiktet». Etter å ha bodd i Grenland ble industriforurensning tema i flere dikt og romaner. I 1987 – da Brundtland-kommisjonen la fram sin rapport «Vår felles framtid» – skrev hun det sterke diktet «Vår eneste himmel», som innledes slik:

«Blå er vår eneste himmel, grønn er vår eneste jord. Her er vår eneste fremtid, nå setter vi våre spor».

Les også: SV ber regjeringa utfordre næringstoppene

Les også: Halvparten av drosjene i Oslo kan bli avskiltet

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen