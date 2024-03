Regjeringen viderefører militært vakthold på Andøya

– Det har vært en del usikkerhet rundt dette spørsmålet, og det er viktig for regjeringen nå å skape trygghet for at det militære nærværet på Andøya skal fortsette, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i en pressemelding.

Regjeringen har som mål at Andøya skal være en viktig arena for rombaserte tjenester, forskning og utvikling og annet sivil-militært samarbeid, samt mulig base for en fremtidig utvikling av droner for Forsvaret.

– Det vil komme flere avklaringer for Andøya i den nye langtidsplanen for forsvarssektoren som legges fram i løpet av våren, sier Gram.