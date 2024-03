Regjeringen anslår at norsk økonomi vil vokse med 0,9 prosent i år

Vekst i fastlands-BNP på 0,9 prosent er opp fra 0,7 prosent i fjor. For 2025 venter regjeringen en vekst i fastlandsøkonomien på 1,6 prosent, skriver Finansdepartementet i en pressemelding.

Vedum mener det er gode utsikter for at norsk økonomi skal komme seg trygt gjennom perioden med høy inflasjon uten stor økning i arbeidsledigheten. Han trekker fram at prisveksten er på vei ned både i Norge og verden rundt oss, og at rentetoppen er nådd.

– Mange har merket de krevende årene vi har vært gjennom, men nå ser det ut som ting skal snu. Vi jobber for og tror at 2024 og 2025 blir lysere for folk, og at folk flest vil oppleve økt kjøpekraft igjen. Det er en oppfatning vi deler med fagfolkene i Norges Bank og SSB, sier finansminister Vedum.

Regjeringen anslår at arbeidsledigheten (AKU) blir 3,8 prosent i år. I 2025 ventes en arbeidsledighet på 3,9 prosent.

– Nå starter regjeringen det viktige arbeidet med budsjettet for 2025. Det hviler et tungt ansvar på oss. Sikkerhetssituasjonen krever en stor satsing på forsvaret av Norge. Samtidig skal vi sikre gode velferdstjenester i hele Norge og bidra til å hjelpe folk med hverdagsøkonomien. Regjeringens mål nummer én i den økonomiske politikken er at folk skal ha en jobb å gå til. Utviklingen i norsk økonomi legger et godt grunnlag for å lage et budsjett som møter de store utfordringene vi står overfor, sier Vedum.

