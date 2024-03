Politiet henlegger sakene mot tre menn siktet for vold mot en politibetjent

Sakene mot de tre mennene er henlagt på bevisets stilling, skriver Drammens Tidende.

Det var natt til 30. oktober 2022 at en dørvakt hevdet at en mann hadde drapstruet ham. Da dørvakten oppsøkte politiet etter å ha fulgt etter mannen og hans to kamerater, tok politibetjenten kontakt med mannen og la ham i bakken.

Han satte seg til motverge, og politibetjenten brukte flere maktmidler for å få kontroll på ham. Blant annet ble mannen flere ganger sprayet med pepperspray og slått, deriblant i hodet med batong, skriver avisen.

En av kameratene prøvde å stanse politiet fra å utøve vold, mens den andre sto på avstand og filmet hendelsen. Alle tre ble siktet for vold og trusler etter hendelsen.

Politibetjenten ble også siktet for politivold, men ble frikjent i tingretten. Denne avgjørelsen er imidlertid anket til lagmannsretten, der den skal behandles i fire dager fra 2. april.

