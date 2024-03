Politiet får selv sette på omvendt voldsalarm fra 8. april

Politiet som i dag må gå rettens vei for å sette på omvendt voldsalarm, får dermed en enklere vei å gå, sier Politidirektoratet til VG.

Stortinget vedtok lovendringen før jul, men den skulle ikke tre i kraft før 1. juli. Det ble derimot fortgang i sakene etter den dramatiske økningen drap hittil i år.

Med de nye reglene kan påtalemyndigheten ilegge omvendt voldsalarm ved brudd på besøksforbud og mistanke om brudd på besøksforbud. I særlige tilfeller kan det gis selv om det ikke foreligger brudd på besøksforbud.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier til VG at lovendringen gjør at omvendt voldsalarm kan brukes tidligere og på flere tidspunkt enn det gjøres i dag.

– Politiet er klare for å ta i bruk det nye regelverket, og politidistriktene er satt i stand blant annet gjennom kompetanseheving i distriktene. Jeg forutsetter at det er nok alarmer tilgjengelig i politidistriktene for å dekke behovet i politidistriktene, sier Mehl til avisen.

