Politiet advarer mot piller etter dødsfall i Namdalen

Den 24. januar i år gikk politiet i Trøndelag ut med en advarsel om potensielt farlige narkotiske piller i omløp etter at en person ble funnet død. I en oppdatering mandag skriver politiet at foreløpige undersøkelser tyder på at det er funnet spor av nitazener i blodet til den avdøde.

– Dette er en gruppe svært potente syntetiske opioider som kan være 100 til 1000 ganger sterkere enn morfin. Dermed kan svært små doser være potensielt dødelige, skriver politiet.

Den endelige obduksjonsrapporten etter den døde er ikke klar, men den foreløpige rapporten har ikke påvist andre skader eller tilstander som kan forklare dødsfallet.

I samråd med de pårørende til avdøde vil politiet advare folk om at farlige tabletter fremdeles kan være i omløp, opplyser politiadvokat Kjetil Bruland Sørensen i Trøndelag politidistrikt.

Politiet etterforsker fremdeles opphavet til de giftige tablettene.

Les også: Politiet henlegger sakene mot tre menn siktet for vold mot en politibetjent