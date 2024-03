SV om Amundsen-avgang: – Glad for at han trekker seg

– Dette er en klok vurdering, og jeg er glad for at Amundsen nå trekker seg. Uttalelsene på Facebook, og holdningene som kom til uttrykk i dem, bør være uforenlige med å ha høye tillitsverv som leder for justiskomiteen eller justisminister, sier Unneland til NTB.

Per-Willy Amundsen bekreftet søndag at han trekker seg som leder for justiskomiteen etter at han publiserte flere kontroversielle uttalelser om «arabere», Islam og kvinner på Facebook.

– Et viktig spørsmål framover blir hvordan Erna Solberg forholder seg til Amundsens holdninger, og om hun mener at slike holdninger kan være forenlige med å styre i en regjering ledet av henne.

Les også: – Barna mine sa: «Hvis du ikke går nå, så mister du oss» (+)