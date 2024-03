Ekspresstog til Holmenkollen også søndag

Ruter har satt inn ekspresstog for å håndtere de store folkemengdene som skal til Nordmarka søndag, slik det også ble gjort lørdag. Ekspresstogene stopper ikke mellom Majorstuen og Holmenkollen.

– Det settes inn ekstra T-baner i perioder det ventes mange reisende. Vær tålmodig og beregne god tid. Det er mange som skal samme vei samtidig, sier pressetalsperson Øystein Dahl Johansen i Ruter.

Kollektivselskapet opplyser at billettkontroller vil være et viktig element for å ivareta sikkerheten til de reisende.

– Billettkontroll bidrar til at publikum sluses gradvis inn på perrongene slik at det ikke blir for stort press og vi får stans i trafikken på grunn av hindringer, sier Johansen.

Søndag er det langrennsherrene som skal gjennom femmila i Holmenkollen, og startskuddet går klokken 10.30. I tillegg fortsetter Raw Air-konkurransen for begge kjønn.