15–20 biler står fast ved tunnel ved Voss

– En bom har kilt seg i tunnelen, og nå kommer ingen seg ned igjen, sier Herbjørn Holstad til Bergens Tidende. Han hadde vært på topptur i Jordalen og skulle hjem da han ble stående bom fast klokka 16.30.

Ved bommen samlet det seg etter hvert 15–20 biler fylt med turfolk, anslår Holstad. Han forteller at Grendelaget i Jordalen åpnet det gamle skolehuset, og at rundt 30 personer ble invitert inn på kaffe mens de ventet på at veien skulle åpne igjen.

Bommen ligner en slags garasjeport, og er vanligvis lukket. Den skal hindre trekk og ising i tunnelen, og når biler nærmer seg, åpnes den automatisk.

– Jeg har vært der oppe nå. En stropp på heisemekanismen har røket, og da ble det bom stopp, sier vakthavende Per Gunnar Byrkje ved teknisk avdeling i Voss kommune til avisen.

Byrkje sier at nødbremsen trolig har slått inn, og at det ikke er mulig å tvinge bommen opp. De har derfor leid en tekniker som skal få den opp igjen.

Jordalstunnelen er en 3 kilometer lang privat veitunnel mellom Holmen i Nærøydalen og Jordalen i Voss kommune.

Les også: Ekspertgruppe: Dette kan halvere barnefattigdom