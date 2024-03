LO vil fase ut egen sliterordning

LO fikk i 2018 på plass en ordning som gir et tillegg i pensjonen for de som går av tidlig og ikke jobber ved siden av pensjonen. Nå har LO selv tenkt å fjerne sliterordningen i tariffavtalene, skriver Klassekampen.

Grunnen er at et bredt forlik på Stortinget som blant annet innebærer at det skal innføres en sliterordning for alle gjennom folketrygden.

– Vi har aldri hatt som utgangspunkt at det skal være to sliterordninger. Vi vil fase ut sliterordningen i AFP, sier LO-nestleder Steinar Krogstad.

Det var FriFagbevegelse omtalte saken først.

– Det har aldri vært en forutsetning for oss at den nye sliterordningen i folketrygden skal komme som et tillegg til den allerede eksisterende ordningen for de som har tariffavtale med AFP i privat sektor, sa Krogstad til magasinet.

Pensjonsforliket innebærer at aldersgrensene heves gradvis, at uføre skjermes delvis for kuttmekanismen levealdersjustering og innføring av et slitertillegg i folketrygden.

Les også: – Bør gjøre Husbanken til «Lånekassen» for boligkjøpere