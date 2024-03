Forfatterforeningens ytringsfrihetspris til Rushdie og avdød ukrainsk forfatter

Prisen ble delt ut på Forfatterforeningens årsmøte lørdag. Den ble opprettet i 1993 og var en gave fra Kulturdepartementet i forbindelse med Forfatterforeningens 100-årsjubileum. Prisen skal gå til en norsk eller utenlandsk forfatter som har utmerket seg i arbeidet for ytringsfrihet og toleranse i videste forstand.

Om indisk-britisk-amerikanske Rushdie skriver Den norske Forfatterforenings Internasjonale utvalg:

- Han er en fritt fabulerende magisk realist, en vittig og knivskarp samtidskommentator og – siden Valentine's Day 1989 – verdens mest kjente forfulgte forfatter.

Forsvarer av ytringsfriheten

Rushdies gjennombrudd kom med hans andre roman "Midnattsbarn" i 1981. Imidlertid er "Sataniske vers" uten sammenlikning vår tids mest eksplosive skjønnlitterære verk, skriver utvalget.

De peker blant annet på at boka er forbudt i tretten land, det har vært store demonstrasjoner mot den over hele kloden, og at mange mennesker har måttet bøte med livet. Dessuten står fatwaen, som ble utstedt av ayatollah Khomeini 14. februar 1989, fremdeles ved lag. Under en opplesning i New York i august 2022 overlevde han et attentat.

- Tvers gjennom alt oppstyret har Rushdie framstått som en prinsippfast forsvarer av ytringsfriheten og den frie diktning, og som en tilhenger av fredfylt samliv mellom de forskjellige religionene, samt mellom de østlige og vestlige kulturstrømningene som flyter sammen i hans litterære verk, heter det.

Døde i angrep mot pizzarestaurant

Den andre prisvinneren, den ukrainske forfatteren og menneskerettsaktivisten Victoria Amelina, var en av tretten som døde av skadene etter et russisk angrep på en pizzarestaurant i Kramatorsk i Donetsk oblast i juni i fjor. Hun bokdeuberte i 2015 med romanen "Novembersyndromet", en av de første litterære skildringene av hendelsene på Maidan-plassen året før.

- Med sterk og tydelig røst målbærer og forståeliggjør hun et ukrainisk perspektiv på den ufattelige situasjonen de står oppe i og tvinger oss til å se konsekvensene på nye måter, skriver utvalget.

Etter Russlands fullskala-invasjon av Ukraina 24. februar 2022 deltok hun i etterforsking og dokumentasjon av krigsforbrytelser gjennom organisasjonen Truth Hounds.

