TV 2 og VG: Regjeringen sender nye dokumenter om Brennas habilitetssak til Stortinget

De nye dokumentene skal ifølge TV 2s kilder ha blitt oppdaget i Kunnskapsdepartementet i løpet av de siste dagene, ifølge kanalen. Også VG har opplysninger om at det er varslet at flere dokumenter i saken oversendes Stortinget fredag kveld.

Verken VG eller TV 2 kjenner til innholdet i dokumentene.

Saken til arbeids- og inkluderingsministeren har to spor. Det første handlet om selve habilitetsbruddet. Den siste tiden seilte det også opp nye spørsmål om Brenna har informert Stortinget godt nok – altså om hun har overholdt opplysningsplikten i habilitetssaken.

Brenna fikk tirsdag kritikk av Stortinget for sin inhabilitet i forbindelse med utdeling av støtte til Raftostiftelsen, Wergelandsenteret og Utøya AS, samt utnevnelsen av en venn som styremedlem.

Kort tid før kontrollkomiteen presenterte sine konklusjoner i habilitetssakene i forrige uke, kom det fram nye opplysninger i Dagens Næringsliv. I interne budsjettnotater som Brenna var kjent med, ble samarbeidet mellom Wergelandsenteret og Utøya AS beskrevet. Penger som gikk til Wergelandsenteret, kom også Utøya AS til gode. Dette var ett år før Brenna erklærte seg inhabil.

I et brev til kontrollkomiteen fredag for en uke siden innrømmet Brenna at hun fem ganger i 2022 fikk informasjon om koblingen mellom Wergelandsenteret og Utøya. Hun sørget da for at kontrollkomiteen fikk oversendt ti nye dokumenter, samt et sammendrag til Stortinget av de interne budsjettdokumentene. Hun erkjente i brevet at kontrollkomiteen burde mottatt mer informasjon om interne prosesser i departementet. Hun skrev også at hun i ettertid ser at det kunne blitt gjort tidligere.

