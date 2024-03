Støre om Acer-press fra EU: – Det er Norge som bestemmer

Nå understreker statsministeren at det er vi som bestemmer.

– Det bestemmer vi. Det er Norge som bestemmer om vi skal ha flere utenlandskabler. Det går ikke denne regjeringen inn for, sier statsminister Jonas Gahr (Ap) Støre til NRK.

Simson sa også at det kunne få konsekvenser for Norge dersom ikke norske myndigheter fikk fortgang på prosessen. Den bekymringen deles ikke av Støre.

– Det er jeg ikke bekymret for. Jeg tror at EU har sett fordelen med Norge som stabil energileverandør, sier Støre.

Den fjerde energimarkedspakken fra EUs energibyrå Acer ble vedtatt i 2018 og 2019, og kalles også for Ren energi-pakken. Norge er i kontakt med EU om pakken, men det er ikke satt noe tidspunkt for når man skal slutte seg til, og Senterpartiet har sagt nei.

Simson sa torsdag at prosessen med å slutte seg til pakken må over i et «hurtigspor».

– Å være en del av EUs indre marked, og for å sikre at det fordelaktige samarbeidet vil vare, vil det være noen skritt Norge må ta. Det har vært en betydelig forsinkelse, og det kan få konsekvenser, ifølge Simson.

Utspillet fra energikommissæren falt ikke i god jord hos Senterpartiet.

– Det er uhørt at EUs energikommissær kommer hit, inspiserer våre vannmagasin og nærmest truer oss i energipolitikken. Norge er ikke medlem i EU og har full råderett over egne kraftressurser, sa parlamentarisk leder Marit Arnstad til NTB torsdag.

