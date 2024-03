Seks av ti nordmenn frykter for sikkerheten

Det kommer fram i en undersøkelse gjennomført av InFact på oppdrag fra ABC Nyheter. I alt 1000 personer over 18 år ble stilt følgende spørsmål:

«Er du bekymret for at den russiske invasjonen i Ukraina på sikt kan påvirke din personlige sikkerhet i Norge?»

Vel halvparten, 51 prosent, svarte at de er «litt bekymret» og 9 prosent sa at de var «svært bekymret». Samtidig sier 32 prosent at de «ikke er bekymret», mens 8 prosent svarte «vet ikke».

Krigsfrykten øker med alderen og de yngste er mindre engstelige for krig enn de eldste.

Seniorforsker Karsten Friis, ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi), mener at det på det nåværende tidspunkt ikke er grunn til betydelig uro og frykt for at Norge kan bli direkte innblandet i krigshandlinger.

– Det er ingen umiddelbar fare for at det skal bli krig her hjemme i Norge, men vi skal være bekymret for utviklingen som skjer i verden. Norge er fortsatt et veldig trygt land, og det skal vi jobbe for å opprettholde, sier Friis.

