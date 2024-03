NRK: Regjeringen setter ned kvinneutvalg

– Vi setter nå ned et eget utvalg for å få mer kunnskap, og ikke minst se på hvilke tiltak vi kan se for oss, for å redusere forskjellene og bedre det som er knyttet til kvinners arbeidshelse, sier Støre til NRK.

Utvalget kommer blant annet på bakgrunn av at kvinner har høyere sykefravær enn menn, og at en tredel av det totale sykefraværet skyldes helt eller delvis forhold på jobben, skriver rikskringkasteren.

