Politiet avfyrte varselskudd og brukte elektrosjokkvåpen under pågripelse i Halden

Politiet fikk ved 3-tiden flere meldinger om skyting av fyrverkeri fra adresse i nærheten av Halden sentrum.

– Saken er loggført her klokken 3.18, men vi fikk mange telefoner om fyrverkeriet, forteller operasjonsleder Gisle Lindheim Sveen i Øst politidistrikt til NTB.

To av innringerne opplyste at det så ut som mannen hadde et våpen på seg.

– Vi rykket ut med en bevæpnet patrulje som plasserte seg slik at de kunne komme i kontakt med mannen, noe de fikk.

Ifølge operasjonslederen etterkom ikke mannen påleggene fra politiet.

– De ba ham vise hendene sine, noe han ikke gjorde, og det ble løsnet et varselskudd. Deretter brukte patruljen elektrosjokkvåpen for å få kontroll på mannen, forteller Sveen.

Det viste seg at mannen bar en pistolreplika i bukselinningen.

– Det viste seg å være en softgun, som ser ut som et helt ekte våpen. Mannen sitter i arresten og vil bli avhørt senere, sier operasjonslederen.

Han forteller at mannen blir siktet for trusler for politiet. I tillegg er det aktuelt med en siktelse for ordensforstyrrelse og besittelse av våpen.

